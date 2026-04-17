Стартовал Международный чемпионат по робототехнике «Красноярск 7.0»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Более 500 команд юных конструкторов из 37 регионов России — Красноярск вновь стал центром масштабного инженерно-технического события.
Для участия в Международном чемпионате по робототехнике «Красноярск 7.0» в краевую столицу приехали представители Египта, Киргизии, Индии, Китая и ряда стран Африки.
Дети и молодёжь от 4 до 24 лет — победители региональных отборочных чемпионатов на протяжении трёх дней будут состязаться в 16 направлениях разной сложности. Основная тема — улучшение дорожной инфраструктуры и гидроэнергетика.
Команды совершенствуют навыки моделирования, программирования и управления роботами для выполнения задач на полигоне, разрабатывают автономные проекты с использованием технологий 3D-печати.
Команда «Пиксель» из Красноярска разработала устройство для очистки дорожных знаков от снега, которая может облегчить работу городских служб. Другая команда «Эндемики» из Иркутска презентует автономную мобильную платформу с полным приводом, способную проводить обследование состояния водовода ГЭС.
Впервые на площадке представлен инновационный вид спорта футбол-дронов, сочетающий навыки пилотирования, робототехники и тактического взаимодействия. Он направлен на подготовку будущих специалистов в области беспилотных летательных аппаратов.
«Основная задача — сформировать у детей навыки инженерии и сохранить технологический суверенитет, чтобы ребята с малых лет могли изучать технические направления, создавать роботов и поступать с наработками в университеты, воплощая свои идеи на практике. Надеемся, что после чемпионата мы соберём каталог лучших проектов, которые дальше будут развиваться в Красноярске, укреплять проектную деятельность и производственную часть региона», — говорит директор АНО «Лаборатория по робототехнике “Инженеры будущего” Максим Турушев.
Событие включает не только состязания, но и является праздником научно-технического творчества, в программе — интерактивные локации с VR- и IT-технологиями, мастер-классы, фотозоны, игры.
Организатором чемпионата выступает красноярская некоммерческая организация «Лаборатория по робототехнике “Инженеры будущего” совместно с администрацией Красноярска. В этом году проведение поддерживают краевые министерства культуры, образования, спорта, цифрового развития и агентство молодёжной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края. Генеральный партнёр компания Эн+.
«Параллельно с соревновательной программой у нас идёт деловая, где действующие специалисты, эксперты собрались на круглые столы для обсуждения ключевых вопросов развития инженерно-технического творчества среди детей, подростков и молодёжи, укрепления образовательной базы в школах и вузах, подготовку квалифицированных инженерно-технических кадров, а также долгосрочные перспективы развития робототехники. В рамках нашего чемпионата мы продумываем структуру и механизм её реализации» — говорит начальник отдела управления проектами департамента главы города Красноярска Юлия Гафарова.
Представитель компании Эн+ отметила важный кадровый потенциал чемпионата: «Для нас поддержка талантов — это стратегическая инвестиция в кадровый фундамент компании. Мы выстраиваем непрерывную систему: от знакомства с инженерией в школе до целевой подготовки в вузе. Это включает фестиваль “Робосиб”, проект “Энергия в действии”, “ЭнергоШкола” для школьников, а для студентов — стипендии и стажировки на предприятиях. Наша цель — дать молодежи увидеть в технических специальностях реальную перспективу и поддержать их на пути в профессию. Мы заинтересованы в том, чтобы самые способные выпускники приходили работать к нам, а компания создает для этого все условия», — отметила заместитель генерального директора по управлению персоналом компаний Эн+ и РУСАЛ Наталья Альбрехт.
Чемпионат продолжит свою работу до 19 апреля в МВДЦ «Сибирь». Вход для жителей и гостей города свободный.
Победители в разных соревновательных направлениях получат ценные призы и право участия в международных соревнованиях.