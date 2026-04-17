Укус двух клещей и полгода лечения: медики спасли подростка от энцефалита

17-летний житель Омска попал в реанимацию после укусов насекомых.

Тяжелый случай клещевого энцефалита был зафиксирован в Омске, где 17-летнего подростка укусили сразу два клеща. Об этом сообщает портал Om1.ru.

В мае прошлого года после укуса насекомых парень попал в реанимацию — у него развилась тяжелая форма клещевого энцефалита, а медики даже подключали пациента к аппарату ИВЛ. Лечение продолжалось полгода — до декабря, а после стабилизации состояния подростка перевели в Клинический институт мозга в Свердловской области, где он прошёл курс реабилитации.

Омская область — в числе лидеров по количеству укусов клещей наряду с Краснодарским и Ставропольским краями, Ростовской, Костромской и Самарской областями.

Напомним, что лучшей защитой от клещевого энцефалита является прививка.