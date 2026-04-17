Глеб Никитин похвастался новым автомобилем Volga

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин оценил первый автомобиль Volga — кроссовер К50. Об этом глава региона написал в своём MAX-канале.
По словам главы региона, он приобрёл машину перед официальным стартом продаж, чтобы лично оценить её характеристики и дать рекомендации для дальнейшей локализации.
«Возрождение “Волги” — очень значимый проект для региона и отрасли», — написал Глеб Никитин.
Глава региона отметил, что речь идёт не только о восстановлении автомобильного бренда — символа целой эпохи, но и о создании новых рабочих мест и развитии всего автокластера.
Губернатор уже водил кроссовер и назвал его прекрасным — просторным, комфортным, динамичным. Он отметил, что в автомобиле много удобных современных функций и электронных ассистентов.
«Получил удовольствие за рулём», — написал Глеб Никитин.
Автомобиль возрожденного бренда Volga заметили на улицах Нижнего Новгорода в начале апреля. Поступят в продажу новые автомобили летом. Площадкой для производства стал Горьковский автозавод. Кроссовер К50 называют флагманским. Всего было представлено три модели.