Сколько и когда платить налог на вклады в 2026 году, рассказали волгоградцам

Если доход со вкладов во всех банках меньше 2,4 миллиона рублей в год, платить придется по ставке НДФЛ в 13%. Если волгоградцы заработали на вкладах больше, с суммы свыше этого порога нужно будет уплатить 15% налога на доходы физических лиц. Для нерезидентов налог с депозитов рассчитывают по ставке 15% в независимости от размера дохода. Декларация нужна лишь для процентов по вкладам в иностранных банках.