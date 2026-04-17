Сколько и когда платить налог на вклады в 2026 году, рассказали волгоградцам

Как рассчитывают налог на вклады в банках за 2025 год, сколько и когда платить налог на вклады в 2026 году, разъяснили в УФНС России по Волгоградской области.
НДФЛ на вклады в банках за 2025 год придется платить с общей годовой суммы процентного дохода. Из нее вычитают необлагаемую сумму с миллиона рублей с учетом максимальной ключевой ставки. То есть необлагаемый налогом минимум за 2025 год составляет 210 тысяч рублей (1 млн рублей x 21%). С дохода по процентам на вкладах сверх этой суммы придется платить налог.
Если доход со вкладов во всех банках меньше 2,4 миллиона рублей в год, платить придется по ставке НДФЛ в 13%. Если волгоградцы заработали на вкладах больше, с суммы свыше этого порога нужно будет уплатить 15% налога на доходы физических лиц. Для нерезидентов налог с депозитов рассчитывают по ставке 15% в независимости от размера дохода. Декларация нужна лишь для процентов по вкладам в иностранных банках.
Налоговая сама рассчитает налог на вклады в банках. Сумму включат в сводное уведомление вместе с налогами на недвижимость и транспорт. Квитанции начнут рассылать летом-осенью. А заплатить налог нужно будет до 1 декабря 2026 года.