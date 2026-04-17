В Пермском крае подвели итоги по численности скота в 2025 году

В регионе подвели статистику по поголовью сельскохозяйственных животных на конец 2025 года. Данные опубликовал Пермьстат.
Согласно отчету, в хозяйствах всех категорий Пермского края насчитывается 205,9 тысячи голов крупного рогатого скота. Это примерно на 2% меньше, чем годом ранее. Отдельно число коров снизилось на 2,8% и составило 91,1 тысячи.
Также отмечается спад в других направлениях животноводства. Поголовье овец и коз уменьшилось на 7,1% и составило 32,8 тысячи голов. Численность птицы снизилась на 5,9% — до 7,9 миллиона. При этом свиноводство показало рост: свиней стало больше на 12,6%, их количество достигло 132,8 тысячи голов.
Основная часть скота сосредоточена в сельхозорганизациях. Там содержится 161,7 тысячи голов крупного рогатого скота, что составляет около 78,6% от общего числа по краю. Коров в этих хозяйствах — 70,3 тысячи. Также на сельхозорганизации приходится 117,4 тысячи свиней и около 7,4 миллиона птиц.
В хозяйствах населения больше всего представлено поголовье овец и коз — почти 88% от общего количества. При этом на этот сектор приходится 11,9% крупного рогатого скота, 11% свиней и 4,2% птицы.
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели занимают меньшую долю рынка: у них содержится 9,5% крупного рогатого скота, 11,6% овец и коз, 0,6% свиней и 1,7% птицы.