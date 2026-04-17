Народные приметы на 18 апреля: чего нельзя делать в Светлую субботу?

18 апреля у православных христиан — Светлая суббота. В этот день верующие посещают праздничную литургию. В давние времена на Руси с датой было связано множество примет, далеких от церковных традиций. Так, например, наши предки боялись оставлять окна открытыми, отказывались от квашеной капусты и не чесали ноги под столом. Какие еще правила и запреты были известны в старину, расскажем сегодня.
Народные приметы на 18 апреля: что нельзя делать.
Светлая суббота — время радости, поэтому любые проявления грусти в этот день считались на Руси недопустимыми. Не следует лить слезы, а то целый год придется в тоске провести. Для посещения кладбищ 18 апреля также не годится: чтобы проведать усопших, лучше дождаться Радоницы. В этом году она приходится на 21 апреля.
Не разрешается в Светлую субботу и конфликтовать. Если вас подвели или оскорбили, лучше сдержаться, чтобы не притянуть в свою жизнь неудачи. А если не повезет поссориться с товарищем, знайте: он может стать вашим врагом.
Не рекомендуется есть острые и соленые блюда — к болезням. Незамужним девушкам лучше отказаться от квашеной капусты, а то жениха вовек не сыщет. Во всяком случае, так говорили на Руси.
Если верите в приметы, отложите на потом физический труд. На первое место в шестой день после Пасхи выходит духовная работа — молитвы и размышления о жизни. При этом лень и праздное времяпрепровождение также порицаются. Наказанием для лентяев, согласно старинным поверьям, может стать нищета.
Чтобы до конца года не страдать от недостатка общения, важно не оставаться в одиночестве 18 апреля. Нужно найти компанию хотя бы ненадолго. Можно отправиться на прогулку, сходить на рынок, заглянуть к соседям.
Замужним женщинам в этот день не стоит надевать черное, а то с мужем беда приключится. Мужчинам не рекомендуется ложиться спать раньше их жен. В противном случае в семье начнутся постоянные ссоры.
Запрещается обижать птиц и прогонять их со двора. Тому, кто забудет про это правило, наши пращуры сулили потерю достатка и уважения в обществе.
Нельзя прибираться в жилище. Вместе с пылью и мусором из дома можно «вымыть» удачу.
Также не стоит оставлять окна открытыми, чтобы воры не пробрались.
Не разрешается чесать ноги под столом. Якобы так можно привлечь внимание нечисти. Такое поверье было распространено на Руси несколько веков назад.
Народные приметы на 18 апреля: что можно делать.
Как и сегодня, в давние времена многие люди начинали Светлую субботу с посещения церкви. Верующие приходят на богослужение целыми семьями. Те, кто не может посетить храм, молятся дома.
Шестой день после Пасхи нужно провести в хорошем настроении. Светлая Седмица — время радости и ликования.
Дата отлично подходит для встреч с родными и друзьями, прогулок, новых знакомств, помощи ближним. Наши пращуры 18 апреля продолжали раздавать крашеные яйца и куличи беднякам и сиротам.
Хоть уборка в этот день является нежелательной, можно вымыть зеркала. Если верить старинной народной примете, так можно привлечь в дом богатство.
В давние времена считалось, что в субботу легче обычного отказаться от вредных привычек. Если у вас таковые имеются, можете проверить, правы ли были наши предки.
Вещие сны в ночь с 18 на 19 апреля обычно не снятся, но если увидите цифры, стоит их запомнить. Они могут указывать на важные события, которые ожидают вас в течение этого года.
Народные приметы о погоде на 18 апреля.
Теплая погода в Светлую субботу обещает много ясных дней впереди. Осадков не будет до мая.
Если полил дождь, то неделю не отступит.
Заморозки 18 апреля — к холодному лету.
Если воробьи расчирикались, ненастья можно не бояться.
Именинники 18 апреля.
18 апреля именины отмечают Георгий, Марк, Платон, Семен, Феодора и Феодул.