Городецкий округ войдет в состав Ассоциации муниципалитетов стран БРИКС. Об этом сообщил глава Городецкого муниципального округа Александр Мудров в соцсетях.
Депутаты Земского собрания Городецкого округа приняли единогласное решение о вступлении в Ассоциацию муниципалитетов стран БРИКС.
На протяжении нескольких лет Мудров последовательно занимаюсь повышением узнаваемости и привлекательности Городецкого округа на мировой арене. Особое внимание уделяется развитию сотрудничества с партнерами по межгосударственному объединению БРИКС.
В 2025 году были заключены соглашения о побратимстве между Городецким муниципальным округом и городами Казвин (Исламская Республика Иран) и Дэбрэ-Бырхан (Федеративная Демократическая Республика Эфиопия).
На днях Городецкий округ получил приглашение присоединиться к Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+. Это позволит укрепить социально-экономическое развитие нашего муниципалитета путем интеграции в международную муниципальную сеть БРИКС+.
На данный момент Ассоциация объединяет более 1200 городов и районов из 45 стран. Города Нижегородской области пока что не представлены в этой организации.
Для Городецкого округа членство в Ассоциации откроет новые возможности, в первую очередь, для развития туризма через организацию групповых поездок между странами-участницами, а также для привлечения прямых иностранных инвестиций из стран БРИКС для реализации совместных проектов на территории Нижегородской области.
Если решение будет утверждено, Городец станет первым представителем Нижегородской области в данной Ассоциации.
