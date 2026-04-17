Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Городецкий округ войдет в состав Ассоциации муниципалитетов стран БРИКС

В 2025 году были заключены соглашения о побратимстве между Городецким муниципальным округом и городами Казвин (Исламская Республика Иран) и Дэбрэ-Бырхан (Федеративная Демократическая Республика Эфиопия).

Городецкий округ войдет в состав Ассоциации муниципалитетов стран БРИКС. Об этом сообщил глава Городецкого муниципального округа Александр Мудров в соцсетях.

Депутаты Земского собрания Городецкого округа приняли единогласное решение о вступлении в Ассоциацию муниципалитетов стран БРИКС.

На протяжении нескольких лет Мудров последовательно занимаюсь повышением узнаваемости и привлекательности Городецкого округа на мировой арене. Особое внимание уделяется развитию сотрудничества с партнерами по межгосударственному объединению БРИКС.

В 2025 году были заключены соглашения о побратимстве между Городецким муниципальным округом и городами Казвин (Исламская Республика Иран) и Дэбрэ-Бырхан (Федеративная Демократическая Республика Эфиопия).

На днях Городецкий округ получил приглашение присоединиться к Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+. Это позволит укрепить социально-экономическое развитие нашего муниципалитета путем интеграции в международную муниципальную сеть БРИКС+.

На данный момент Ассоциация объединяет более 1200 городов и районов из 45 стран. Города Нижегородской области пока что не представлены в этой организации.

Для Городецкого округа членство в Ассоциации откроет новые возможности, в первую очередь, для развития туризма через организацию групповых поездок между странами-участницами, а также для привлечения прямых иностранных инвестиций из стран БРИКС для реализации совместных проектов на территории Нижегородской области.

Если решение будет утверждено, Городец станет первым представителем Нижегородской области в данной Ассоциации.

