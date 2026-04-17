35 ярмарок труда открылись в Крыму во всех городах и районах

Всероссийская ярмарка трудоустройства ежегодно проводится с 2023 года по поручению президента РФ, а с 2025 года стала частью нацпроекта «Кадры». Она состоит из двух этапов — регионального и федерального. В 2025 году мероприятие объединило более 934 тыс. участников со всех регионов. В рамках страны по итогам регионального этапа почти 23 тыс. работодателей представили около 523 тыс. вакансий, на федеральном этапе 22,8 тыс. работодателей заявили 529 тыс. рабочих мест. По итогам двух этапов ярмарки трудоустроились почти 120 тыс. человек. За три года проведения ярмарки трудоустроено 384 тыс. человек, рассказали в министерстве труда и социальной защиты Крыма.