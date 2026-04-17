Почти 850 мемориалов обновят в Нижегородской области

В Нижегородской области стартовала ежегодная акция по благоустройству памятных мест и воинских захоронений — до конца весны в регионе планируют привести в порядок 849 мемориалов, посвящённых героям Великой Отечественной войны и других конфликтов. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.
Центральной площадкой акции стал воинский мемориал на кладбище «Марьина роща» в Нижнем Новгороде. Здесь около 200 человек вышли на субботник: убрали мусор и прошлогоднюю листву, привели в порядок братские могилы и памятные плиты. На этом кладбище покоятся тысячи солдат, умерших в госпиталях в годы войны.
К акции присоединились ветераны, депутаты, представители общественных организаций, школьники и студенты. По словам организаторов, такие субботники — не просто уборка, а важная часть сохранения исторической памяти.
Традиционно подобные акции проходят по всей стране и объединяют тысячи людей. Ежегодно в России приводят в порядок десятки тысяч памятных мест — от крупных городов до небольших населённых пунктов.