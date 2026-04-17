Почти 850 мемориалов обновят в Нижегородской области

Центральной площадкой акции стал воинский мемориал на кладбище «Марьина роща» в Нижнем Новгороде. Здесь около 200 человек вышли на субботник: убрали мусор и прошлогоднюю листву, привели в порядок братские могилы и памятные плиты. На этом кладбище покоятся тысячи солдат, умерших в госпиталях в годы войны.