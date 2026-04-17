Строительство новой АЭС прокомментировал губернатор Ростовской области. Обсуждение перспектив возведения новой атомной электростанции на территории Ростовской области, по всей видимости, затянется на неопределённый срок. Такое заявление сделал глава региона Юрий Слюсарь, выступая с отчётом о результатах работы за 2025 год.
По его словам, для проработки этого проекта ещё в прошлом году сформирована специальная рабочая группа, в состав которой вошли представители областного правительства, федеральных ведомств, атомной отрасли и местного самоуправления.
Губернатор подчеркнул, что окончательное решение по проекту пока не принято. Он считает, что сейчас есть возможность спокойно рассмотреть различные сценарии развития событий.
«Свою позицию на данный момент озвучивать не хочу, чтобы не вызывать преждевременные дискуссии. Помимо строительства АЭС, необходимо объяснить жителям региона и нам какие преимущества несет объект в плане дорог, социальной инфраструктуры и тарифов. Вопрос вряд ли решится быстро, вряд ли быстро начнется стройка», — сказал Слюсарь.