Забеременевшая в 13 лет из Железногорска нашла мужа в рехабе

Неожиданное признание сделала 20-летняя Даша Суднишникова из Железногорска (ее знают как «беременную в 13 от 10-летнего»). Некогда популярная звезда соцсетей поделилась с подписчиками своей историей знакомства с мужем.
Напомним, скандал с Дашей прогремел в 2020 году. Тогда семиклассница заявила, что ждет ребенка от 10-летнего приятеля. Детей пригласили на телешоу «Пусть говорят», где выяснилось, что Даша беременна, но отец будущего малыша вовсе не мальчишка-четвероклассник. В августе того же года она родила дочку. Позже вскрылось, отец крохи — давний знакомый Даши, парень постарше.
После родов она бросила школу, подсела на «запрещенку». Ее не хотела видеть даже родная мать. Но, в конце концов, Даша нашла в себе силы вернуться. Прошла лечение в рехабе.
И, как оказалось, встретила там свою любовь, 27-летнего Артура. Не так давно они поженились, ждут общего ребенка и счастливы. Подробности — в эксклюзивном материале «Комсомольской правды» — Красноярск.