Следком назвал виновника крушения пассажирского поезда под Ульяновском

Авария произошла 3 апреля 2026 года на перегоне станций Путевой — Бряндино Куйбышевской железной дороги, когда во время движения пассажирского поезда № 302 сообщением «Москва — Челябинск» восемь вагонов сошли с пути из-за излома рельса. Телесные повреждения различной степени тяжести получили свыше 80 пассажиров, среди которых были дети.
По версии следствия, 27 марта фигурант изучал данные проверки путей и выявил дефекты на участке, однако проявил преступную небрежность и не стал назначать более детальный контроль полотна. В отношении сотрудника РЖД возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Как уточнили в Следственном комитете, для восстановления полной картины произошедшего следователи допросили более 100 свидетелей и назначили свыше 80 судебных экспертиз. По решению суда на время следствия мужчине избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.