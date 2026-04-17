Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Следком назвал виновника крушения пассажирского поезда под Ульяновском

В СК России предъявили обвинение инженеру центра диагностики ОАО «РЖД». По версии следствия, именно его профессиональная небрежность привела к сходу восьми вагонов пассажирского поезда в Ульяновской области, в результате которого травмы получили более 80 человек.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Следователи предъявили обвинение инженеру центра диагностики ОАО «РЖД», чья профессиональная небрежность привела к железнодорожной катастрофе в Ульяновской области. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Авария произошла 3 апреля 2026 года на перегоне станций Путевой — Бряндино Куйбышевской железной дороги, когда во время движения пассажирского поезда № 302 сообщением «Москва — Челябинск» восемь вагонов сошли с пути из-за излома рельса. Телесные повреждения различной степени тяжести получили свыше 80 пассажиров, среди которых были дети.

По версии следствия, 27 марта фигурант изучал данные проверки путей и выявил дефекты на участке, однако проявил преступную небрежность и не стал назначать более детальный контроль полотна. В отношении сотрудника РЖД возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Как уточнили в Следственном комитете, для восстановления полной картины произошедшего следователи допросили более 100 свидетелей и назначили свыше 80 судебных экспертиз. По решению суда на время следствия мужчине избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

СК