МВД сказало, из какой страны Беларусь будет привлекать трудовых мигрантов. Подробности озвучил заместитель министра внутренних дел Геннадий. Об этом сообщает Sputnik.by.
По его словам, страна намерена привлекать рабочую силу из Кыргызстана.
— На сегодняшний день общая потребность республики в рабочей силе — 147 тысяч человек, — заметил Геннадий Казакевич.
Он добавил, что приток трудовых мигрантов из Кыргызстана в Беларусь пока невелик. Он составил всего 180 человек. В связи с этим две страны разработали соглашение о порядке пребывания белорусов в Кыргызстане и наоборот, обратил внимание замглавы МВД.
