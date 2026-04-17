Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородский губернатор Глеб Никитин приобрел кроссовер Volga K50

Источник: Живем в Нижнем

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин приобрел новый кроссовер Volga K50. Об этом он рассказал в своем канале в мессенджере MAX.

Глава региона приобрел и протестировал новую машину до официального старта продаж, чтобы оценить ее характеристики и дать рекомендации.

«Возрождение “Волги” — очень значимый проект для региона и отрасли. Это не только восстановление автомобильного бренда, который был символом целой эпохи, но и создание дополнительных рабочих мест, новых компонентных производств, развитие автокластера», — написал Глеб Никитин.

Губернатор рассказал, что уже успел прокатиться на автомобиле. Глеб Никитин назвал машину просторной, комфортной и динамичной и отметил, что получил удовольствие за рулем. Особое внимание он обратил на наличие множества современных функций и электронных ассистентов.

Напомним, VOLGA представила среднеразмерный кроссовер K40.