Нижегородский губернатор Глеб Никитин приобрел кроссовер Volga K50

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин приобрел новый кроссовер Volga K50. Об этом он рассказал в своем канале в мессенджере MAX.
Глава региона приобрел и протестировал новую машину до официального старта продаж, чтобы оценить ее характеристики и дать рекомендации.
«Возрождение “Волги” — очень значимый проект для региона и отрасли. Это не только восстановление автомобильного бренда, который был символом целой эпохи, но и создание дополнительных рабочих мест, новых компонентных производств, развитие автокластера», — написал Глеб Никитин.
Губернатор рассказал, что уже успел прокатиться на автомобиле. Глеб Никитин назвал машину просторной, комфортной и динамичной и отметил, что получил удовольствие за рулем. Особое внимание он обратил на наличие множества современных функций и электронных ассистентов.
