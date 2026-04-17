В Подмосковье подготовили специалистов и технику к пожароопасному периоду

Подготовка к пожароопасному сезону в Московской области проходит в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». В комитете лесного хозяйства региона насчитывается более 400 единиц спецтехники, сообщили в министерстве информации и молодежной политики Подмосковья.
«Все силы и средства готовы к прохождению пожароопасного периода. В парке комлесхоза региона 439 единиц техники, 65% которой (287 единиц) обновили за последние 5 лет. Всего же к тушению лесных пожаров в Подмосковье привлекается свыше 1,1 тысячи единиц техники и около 3,5 тысячи человек (Мособлкомлесхоз, МЧС России, Мособлпожспас, ОМСУ и т. д.) — основные силы», — сказано в сообщении.
В ходе профилактической работы в этом году в области обустроят почти 5,7 тыс. км минерализованных полос, отремонтируют 285 км лесных дорог, установят и отремонтируют 569 шлагбаумов. Также в Подмосковье сделают более 500 информационных аншлагов и благоустроят почти 900 мест отдыха. Кроме того, ведется межведомственное патрулирование лесов.
«Наша задача — обеспечить пожарную безопасность. Особенно это актуально в преддверии майских праздников. Большая работа, в том числе при поддержке Президента, была проделана в части обводнения торфяных участков. Эта система сегодня успешно работает, что очень важно. Следить же за пожарной обстановкой в лесах Московской области помогают камеры, вращающиеся на 360 градусов. Но, конечно, это не отменяет значение и роль человека в этой работе», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.