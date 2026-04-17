В Первоуральске Свердловской области обновили шесть медучреждений

«Продолжаем обновлять поликлиники и сельские подразделения больниц. Сегодня в Первоуральске открыли ряд важных объектов: капитально отремонтировали трехэтажную поликлинику в микрорайоне Динас, обновили историческое здание амбулаторно-поликлинического отделения № 1 на улице Металлургов, а в Центре амбулаторной онкологической помощи на улице Емлина пациенты в максимально комфортных условиях будут получать химиотерапевтическое лечение. Для сельчан отремонтированы общие врачебные практики в селах Битимка и Новоуткинск, а также поликлинический участок поселка Билимбай», — сказал глава региона Денис Паслер.