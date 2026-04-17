В Первоуральске Свердловской области обновили шесть медучреждений

Сразу несколько поликлиник и сельских подразделений Первоуральской городской больницы ввели в эксплуатацию в Свердловской области. Медучреждения возобновили работу после ремонта по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном департаменте информационной политики.
«Продолжаем обновлять поликлиники и сельские подразделения больниц. Сегодня в Первоуральске открыли ряд важных объектов: капитально отремонтировали трехэтажную поликлинику в микрорайоне Динас, обновили историческое здание амбулаторно-поликлинического отделения № 1 на улице Металлургов, а в Центре амбулаторной онкологической помощи на улице Емлина пациенты в максимально комфортных условиях будут получать химиотерапевтическое лечение. Для сельчан отремонтированы общие врачебные практики в селах Битимка и Новоуткинск, а также поликлинический участок поселка Билимбай», — сказал глава региона Денис Паслер.
Ремонт трехэтажного здания поликлиники в микрорайоне Динас в Первоуральске длился год. Там поменяли систему отопления, водоснабжения и электропроводку, выполнили внутреннюю отделку всех помещений. Учреждение обслуживает почти 13 тысяч жителей микрорайона. Обновлены кабинеты кардиолога, гинеколога, офтальмолога, лора, хирурга, невролога, терапевта, а также, ЭКГ, УЗИ, смотровой, манипуляционной и операционной.
Благодаря нацпроекту обновили и фасад здания амбулаторно-поликлинического отделения № 1 в Первоуральске на улице Металлургов, а также фасад прилегающей к нему галереи. У здания с колоннами и лепниной 1959 года постройки теперь светлые тона. На втором этаже поликлиники полностью обновили инженерные сети, заменили пол и окна, отремонтировали кабинеты и холл.
В числе обновленных медучреждений — и поликлинический участок поселка Билимбай. Там, помимо крыши, окон и фасада, полностью переделали внутренние помещения: расширили пространства, обновили и оснастили рабочее место участкового фельдшера, гинеколога, процедурную, кабинет профилактики, картохранилище.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.