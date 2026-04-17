В Красноярске к сентябрю отремонтируют 2 образовательных учреждения

Ремонтные работы в школе № 94 и филиале гимназии № 13 «Академ» в Красноярске должны завершить к началу нового учебного года. Оба объекта обновляются по нацпроекту «Молодёжь и дети», сообщили в Управлении пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края.
В школе № 94 на улице Московской работу выполнили на 83%. В здании обновили кровлю, полы, оштукатурили стены, уложили плитку в коридорах и пищеблоке. Специалисты заканчивают монтаж электрики, вентиляции и установку дверей. В учреждении появятся системы видеонаблюдения и контроля доступа, территорию также благоустроят. После открытия школа примет 1206 учеников.
«Школа преобразилась, стала более современной. Продумано много решений, которые позволят учиться комфортно и с удовольствием. Почти в каждом кабинете — химии, биологии, физики — появятся цифровые лаборатории, автоматизированные рабочие места. Это повысит качество учебного процесса и достижения учащихся. Все педагоги, дети, родители с нетерпением ждут возвращения в свою школу», — рассказала директор школы № 94 Елена Телицина.
Ремонт в корпусе гимназии № 13 на улице Лесной начался в 2024 году. Рабочие занимаются внутренней отделкой и прокладкой инженерных коммуникаций. Дополнительно обновят систему вентиляции. Территорию вокруг благоустроят, отремонтируют ограждение. После открытия корпус примет 373 ученика.
«Здание ждало ремонта около 25 лет. Современных условий для детей здесь уже не было. Теперь все изменится: появятся кабинеты с новым оборудованием по городской, краевой и федеральной программам. Школу оснастят по последнему слову техники — от пищеблока до учебных классов. Мы развиваем два направления: инженерное и научное. Дети получат равный доступ ко всем возможностям гимназии», — поделилась директор гимназии № 13 «Академ» Гульнара Ахметзянова.
На время ремонта детей распределили по другим учебным учреждениям. Ученики школы № 94 временно занимаются в лицее № 3, гимназии № 11 и школе № 16. Ребята из здания на Лесной учатся в основном корпусе гимназии № 13.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.