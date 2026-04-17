ФАС заподозрила «Озон фармацевтику» в нарушении антимонопольных правил

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заподозрила компанию «Озон фармацевтика» в нарушении антимонопольного законодательства, сообщила ТАСС пресс-служба ФАС.
«Озон фармацевтика» — единственный российский производитель препарата «Азатиоприн». По данным ведомства, компания не снизила цены на аутоиммунный препарат «Азатиоприн» после его включения в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), что произошло в феврале 2026-го.
ФАС пояснила, что после включения в перечень цены на лекарства подлежат государственному регулированию.
Федеральная служба потребовала от «Озон фармацевтики» снизить цены на «Азатиоприн» несколько недель назад, 27 марта. По версии ведомства, сейчас стоимость лекарства превышает рассчитанные по методике, которая утверждена постановлением правительства. «На текущий момент новую заявку компания не направила», — говорится в сообщении ФАС.
«Озон фармацевтика» сообщила РБК, что ведет диалог с ФАС по вопросу ценообразования на препарат — после отказа в регистрации заявленных цен компания попросила федеральную службу разъяснить методологию расчета цены, которую затребовало ведомство.
Ключевой предмет обсуждения — расхождение в выборе референтных стран, данные которых используются для определения предельной отпускной цены. «Компания подала на регистрацию цены, по которым препарат бесперебойно реализовывался до включения в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Текущая позиция компании обоснована и обеспечивает возможность стабильного выпуска препарата без риска возникновения дефицита», — говорится в сообщении.
«Озон фармацевтика» также напомнила, что в течение последних двух лет цены на препарат не индексировались. До достижения окончательного соглашения компания не может отгружать уже произведенный препарат, поставки возобновятся после согласования условий.
В перечень ЖНВЛП входят препараты, которые государство бесплатно выдает льготным категориям граждан. Кроме того, цены на лекарства из перечня фиксируются, что позволяет закупать их не выше определенной стоимости независимо от производителя.
По итогам экономического анализа, цены на препараты из ЖНВЛП снизили в среднем на 31% по сравнению со средней стоимостью реализации в 2025 году и в среднем на 58% — по сравнению с минимальными ценами в референтных для России странах.
В феврале ФАС сообщила о снижении цен на четыре жизненно необходимых и важнейших лекарственных препарата, в том числе для лечения онкологических заболеваний и нейтропении — речь идет об оригинальных препаратах с международными непатентованными наименованиями (МНН) «даролутамид», «лорлатиниб» и «капивасертиб», а также биоаналоговом препарате с МНН «пэгфилграстим».
Например, цену на препарат «Нубека» (МНН «даролутамид»), который применяют при раке предстательной железы, согласовали на уровне на 58% ниже минимальной стоимости в референтных странах и на 13% ниже средней цены реализации в 2025 году.
