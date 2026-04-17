В Красноярске 90-летняя бабушка не открыла дверь курьеру и сохранила 400 тысяч рублей

Следователи красноярской полиции возбудили уголовные дела в отношении 25-летнего местного жителя, подозреваемого в серии мошенничеств в отношении пожилых граждан. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка. По предварительной информации, мужчина нашел предложение о «заработке» в интернете. От него требовалось забирать деньги по указанным кураторами адресам и переводить их на счета аферистов, оставляя себе процент. За пять дней он совершил не менее четырех эпизодов преступлений. А вот 90-летняя жительница Ленинского района проявила бдительность: поняв, что ее обманывают, она отказалась открывать дверь курьеру и сохранила 400 тысяч рублей. Правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его. Мужчина признался еще в четырех эпизодах преступлений, общая сумма ущерба составила не менее 2,3 миллиона рублей.