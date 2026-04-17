«Штурм» попал в шторм: «Спартак» делает первый шаг к полуфиналу

В первом матче четвертьфинальной серии до двух побед мужской Евразийской ватерпольной лиги «Спартак‑Волгоград» одержал уверенную победу над подмосковным «Штурмом‑2002» со счётом 18:10. Встреча прошла в Рузе — на домашней арене соперников.
Игра началась с яркого рывка гостей. «Спартак» забил три гола подряд — отличились Михаил Иванков, Константин Шейкин и Роман Усов. Этот старт задал тон всему матчу.
Хозяева отреагировали и сократили отставание до минимума за две минуты до малого перерыва. Однако волгоградцы не позволили сопернику перехватить инициативу: до конца периода они отгрузили ещё три мяча, закрепив преимущество.
Во втором периоде картина не изменилась — волгоградцы исправно реализовывали свои моменты. Грамотная игра в обороне и быстрые контратаки позволяли «Спартаку» наращивать отрыв. Уже к большому перерыву исход встречи был предрешён: счёт 11:4 в пользу волгоградцев ясно показывал преимущество «Спартака».
В третьей четверти красно‑белые несколько снизили интенсивность, дав возможность отдохнуть основным игрокам. Это позволило подмосковным ватерполистам активизироваться и подровнять игру.
Тем не менее даже в таком режиме спартаковцы сумели выиграть этот игровой отрезок (3:4), сохранив солидный отрыв. «Штурм» сумел забить несколько мячей, но не смог создать реальной угрозы для лидерства гостей.
Заключительный период начался с неожиданного всплеска активности «Штурма‑2002»: местные ватерполисты забили дважды подряд. Этот мини‑рывок мог вдохновить жёлто-чёрных на камбэк, но волгоградцы оперативно остудили пыл соперников.
Ключевыми стали действия Романа Усова и Максима Шулева — они вернули ход игры в прежнее русло, забив важные голы и восстановив контроль над матчем. «Спартак» грамотно распорядился преимуществом и довёл встречу до уверенной победы.
«Штурм-2002» (Московская область) — «Спартак-Волгоград» — 10:18 (2:6, 2:5, 3:4, 3:3).
16 апреля. Руза. Playoff ¼ финала матч 1. ДВВС «Руза».
Судьи: Максим Пяткин, Дмитрий Смирнов.
«Штурм-2002»: Заседателев — Ганиев (3), Скорга (2), Евдокушин (1), Ефименко (2), Морозов, Пиманов (2) — Бадьяров, Пономаренко, Курбангалеев, Мясников, Алексеев, Долинский, Гринашко.
«Спартак-Волгоград»: Федотов — Шулев (4), Усов (3), Шейкин (2), Шайхутдинов (2), Иванков (1) — Трусов, Жабкин (2), Рудай, Носаев (1), Нежинский (1), Андрюков (1), Буланаев (1), Еськов.
Выигранные спринты: 1 — 3.
5-метровые/голы: 3/2 — 3/3.
Удаления: 4 — 9.
Теперь серия переезжает в Волгоград. Второй матч запланирован на 24 апреля. Для выхода в полуфинал «Спартаку» достаточно одержать ещё одну победу.
Александр Веселовский.
Фото: скриншот трансляции.