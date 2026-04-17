В Перми до конца года отремонтируют 15 участков улиц

Ремонт 15 участков улиц общей протяженностью 12,8 км запланирован в этом году в Перми. Работы проведут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве транспорта Пермского края.
Все объекты входят в план 2027 года. Благодаря заблаговременной контрактации, которую по поручению губернатора региона Дмитрия Махонина ведут сразу на два года вперед, город ремонтирует объекты нацпроекта на год раньше. Так, в прошлом сезоне были приведены в порядок 17 участков улиц, которые значатся в плане 2026-го.
В наступающем сезоне в нормативное состояние приведут дороги в Ленинском, Дзержинском, Свердловском, Мотовилихинском, Кировском и Индустриальном районах Перми. В Ленинском отремонтируют участки улиц Петропавловской, Куйбышева, Николая Островского, Луначарского, а также часть Комсомольского проспекта.
В Индустриальном районе в этом году отремонтируют участок улицы Космонавта Леонова (от шоссе Космонавтов до Мира), а в Дзержинском обновят улицу Решетникова (от Петропавловской до проезда Якуба Коласа). В прошлом году ее отремонтировали на другом участке — от Екатерининской до Ленина.
Самым длинным объектом ремонта в этом году станет улица Строителей (участок протяженностью 3,37 км). Дорога важна для автомобилистов, ежедневно ездящих в центр из Краснокамска и Кировского района.
В Кировском районе обновится улица Светлогорская — два съезда с транспортной развязки на пересечении с Западным обходом. В Свердловском в план вошли улица Белинского и часть улицы Революции в обе стороны. Также ремонт затронет переход Стахановская — Чкалова — Старцева. В Мотовилихинском районе продолжится планомерное обновление бульвара Гагарина. Его отремонтируют на отрезке от Южной дамбы до Старцева. Контракты на ремонт всех 15 улиц планируется заключить в апреле.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.