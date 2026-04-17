«Т Плюс» 6 мая проверит теплосети Березников на максимальную температуру

«Испытания тепловых сетей на максимальную температуру выполняются раз в пять лет, чтобы выявить дефекты элементов теплоснабжающей инфраструктуры, таких, например, как сильфонные компенсаторы. Работы проводятся в отопительном сезоне, после чего тепло отключается и начинается летняя подготовка. Просим жителей соблюдать осторожность в день проведения испытаний и следить за детьми», — отметил заместитель главного инженера по обеспечению технического состояния Березниковских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Александр Суворов.