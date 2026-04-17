Мурашко обозначил 15 основных задач развития здравоохранения

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко обозначил 15 основных задач, которые стоят перед российским здравоохранением в течение ближайших лет.

«Основные задачи развития здравоохранения: борьба с неинфекционными болезнями, включая мотивацию к ведению ЗОЖ; внедрение технологии сбережения здоровья на популяционном уровне, включая здоровое старение и активное долголетие; создание условий для повышения качества и безопасности медпомощи, увеличения ее доступности», — следует из презентации Мурашко, представленной на итоговом заседании коллегии министерства.

Среди прочих задач также отмечены совершенствование системы охраны репродуктивного здоровья; развитие медицинской реабилитации, в том числе для участников СВО; совершенствование механизмов предоставления санаторно-курортного лечения и оздоровления населения.

Кроме того, обозначена необходимость обеспечения биологической безопасности; развития системы социально-гигиенического мониторинга; совершенствования механизмов финансирования; обеспечения развития службы крови и увеличения производства препаратов крови.

По словам Мурашко, также нужно внедрять новые медицинские и генетические технологии, обеспечивать технологическую независимость производства высокотехнологичных биологических лекарственных препаратов, биомедицинских клеточных продуктов, продуктов тканевой инженерии и медизделий.