Московские школьники стали лауреатами международной выставки в Индонезии

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Московские школьники стали лауреатами Международной выставки научного и технического творчества молодежи Youth International Science в Индонезии, сообщили журналистам в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.
«Московские школьники впервые выступили на Международной выставке научного и технического творчества молодежи Youth International Science. Она проходила в городе Джокьякарта (Индонезия). Четырнадцать воспитанников центра “На Донской” образовательного комплекса “Воробьевы горы” продемонстрировали проекты и исследовательские работы в области естественных и технических наук. По итогам выставки все участники из Москвы стали лауреатами», — говорится в сообщении пресс-службы.
В пресс-службе уточнили, что среди проектов москвичей был маршрут для наблюдения за птицами в Природном парке «Эльтонский». Так, школьники провели исследование фауны и гнездовой биологии птиц озера Эльтон, им удалось зафиксировать 123 вида пернатых и выявить пять ключевых участков их концентрации. А на основе полученных данных была разработана сеть экологических маршрутов и подготовлены рекомендации по созданию экологопросветительских маршрутов на территории парка.
«Московские школьники представили на международной выставке результаты обширных исследований флоры и фауны российской Арктики. Например, в экспедиции клуба “Юные географы и путешественники” ребята провели инвентаризацию орнитофауны и численности птиц на границе Большеземельской тундры и Полярного Урала. Помимо этого, ребята создали математическую модель для поиска горных пород на Полярном Урале и аппарат, который поможет освоить навыки оказания первой помощи с использованием дефибриллятора», — добавили в пресс-службе.