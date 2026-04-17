В микрорайоне Купавна в Балашихе капитально отремонтируют детский сад

Демонтажные работы завершили в рамках капитального ремонта дошкольного отделения гимназии № 9 имени дважды Героя Советского Союза С. Г. Горшкова в микрорайоне Купавна городского округа Балашиха в Подмосковье, сообщил глава муниципалитета Сергей Юров. Капремонт проводят при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети».
«На объекте полностью завершены демонтажные работы. На площадке задействованы специалисты и необходимая техника, работы идут в плановом режиме», — написал Юров в своем канале в мессенджере MAX.
В корпусе продолжаются общестроительные и кровельные работы, ведется устройство внутренних инженерных систем. Параллельно специалисты ведут подготовку к благоустройству территории.
Как сообщалось ранее, в здании площадью около 1,25 тыс. кв. м обновят фасад, кровлю, водостоки, инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы проведут во всех групповых помещениях и пищеблоке. Завершить капремонт планируют к 1 сентября 2026 года.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.