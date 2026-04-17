В Нестерове планируют построить клубничную вертикальную ферму. Проект ООО «КВФ» одобрили на заседании совета по улучшению инвестиционного климата в Калининградской области.
Комплекс собираются построить на участке с кадастровым номером 39:08:010027:167. Территория площадью 21 гектар располагается на улице Шоссейной в Нестерове. Землю передадут компании «КВФ» в аренду без торгов.
По данным сервиса Seldon.basis, ООО «КВФ» зарегистрировали в Калининграде в августе 2025 года. Генеральным директором компании является Денис Пекарский, учредителем — Алексей Черёмухин. У обоих предпринимателей московские ИНН. Черёмухин также владеет крупным тепличным комплексом «Саянский» в Иркутской области.