Разработан робот-склад для перспективной системы доставки почты беспилотниками

ЧЕЛЯБИНСК, 17 апреля. /ТАСС/. Полностью роботизированный почтовый склад, который станет отправной точкой системы доставки посылок роботизированными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), разработали ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.
«На сегодняшний день 100% доставки с помощью беспилотников в мире осуществляется с использованием дронов, управляемых оператором. Попытки внедрить полностью автоматическую систему пока не увенчались успехом. Для решения этой проблемы ученые ЮУрГУ разработали первый полностью роботизированный почтовый склад, который станет основой для перспективной системы роботизированный доставки почтовых отправлений дронами», — сказали в пресс-службе.
Там пояснили, что новый склад на текущем этапе создан в виде полноценного стенда. В нем посылки разных размеров загружаются в ячейки. По команде отправки робот забирает посылку из ячейки и кладет ее на транспортер, который вывозит отправление на уличную посадочную площадку БПЛА. После этого робот-дрон может забрать отправление.
«В перспективной первой системе роботизированной доставки почтовых отправлений такую посылку будет забирать робот-квадрокоптер, который самостоятельно позиционируется в пространстве, считывает QR-код на посылке и доставляет ее адресату. Летные испытания стартуют летом текущего года», — сказали в вузе.
В ЮУрГУ добавили, что разработка челябинских ученых будет востребована в логистике в труднодоступных районах, в Арктике, в горах, в мегаполисах.