Глубина 26 метров. Засекреченный бункер Хрущева: какие тайны хранит штольня

Засекреченный военный объект времен битвы на Волге намерены отыскать в Волгограде. По данным краеведа Романа Шкоды, в нём бывали военачальники Андрей Еременко и Константин Жуков, Василий Чуйков и Александр Родимцев. Посещал бункер и Никита Хрущёв, будущий глава Союза Советских Социалистических Республик.
Во время Сталинградской битвы здесь располагалось командование фронта. Позже входы бункера были замурованы, а сам он погребен под слоем грунта. В настоящее время, когда территория поймы реки Царицы активно развивается и благоустраивается, возник вопрос — как быть с этим объектом культуры федерального значения. Подробности в материале «АиФ-Волгоград».
Командный пункт: штольню на глубине 26 метров построили за считанные дни.
Бункер, в котором августе—сентябре 1942 года находился командный пункт Сталинградского фронта, располагался в пойме реки Царицы, за зданием современного Волгоградского цирка, на стыке двух районов — Центрального и Ворошиловского.
Построили его летом того же года, как и бункер местной противовоздушной обороны, и бункер НКВД. Прежде в Сталинграде таких объектов не было, обзаводиться ими не считали нужным, поскольку в возможность боев в городе никто не верил.
Возводили помещение для командования фронтом в экстренном порядке рабочие московского Метростроя в то время, когда на дальних подступах к нему уже стремительно разворачивались бои.
«Бункер, предназначенный для командного пункта Сталинградского фронта, представлял собой штольню, заложенную на глубине 26 метров. Сооружение в форме буквы “П” имело площадь в 502 квадратных метра. Длина проходившего через него коридора составляла 136 метров. По обе его стороны располагались откидные стойки, на которых можно было сидеть и лежать», — рассказывает краевед Роман Шкода.
Строение было оснащено насосной станцией, вентиляцией, освещением и системой связи. Попасть в него можно было, пройдя три двери, одна из которых была герметической. Один вход располагался со стороны склона поймы реки Царицы, второй — со стороны нынешней улицы Краснознаменской, третий — запасной — из подвала расположенной по соседству старой двухэтажки.
Бывали Ерёменко и Хрущёв: в бункере один военачальник сменял другого.
Командование двух фронтов — Сталинградского и Юго-Восточного — размещалось в бункере с середины августа по 9 сентября 1942. За это время здесь побывали командующий фронтом генерал-полковник Андрей Ерёменко и членом Военсовета Никита Хрущёв, будущий первый секретарь ЦК КПСС, сменивший на этом посту Иосифа Сталина и развенчавший культ личности генералиссимуса.
Это с его подачи город с большим скандалом переименовали в 1961 году в Волгоград — за три года до того, как однопартийцы отправили Хрущёва на пенсию. Битвы за возвращение городу его предыдущего названия идут и сегодня, 65 лет спустя. Общественность не только Волгоградской области, но и всей России разделилась натрое: одни выступают за то, что городу нужно вернуть его историческое имя, другие — категорически против, говоря о жертвах сталинских репрессий, третьи напоминают, что первоначально город назвали Царицын, и если уж возвращаться к корням, то так и следует его переименовать.
Вернемся, однако, в 1942-й. Когда линия фронта подобралась к центру Сталинграда, командование фронта перебралось в хутор Ямы в пригородный Среднеахтубинский район, в шести километрах от Красной Слободы, нынешнего Краснослободска. Бункер в пойме реки Царицы передали вспомогательному пункту управления фронтом. А 14 сентября — командному пункту 62-й армии. В это время здесь несколько дней работал будущий маршал, а тогда — генерал-лейтенант Василий Чуйков. Бои в то время шли уже в Комсомольском саду, в нескольких десятках метров от бункера.
«Нужно искать»: эксперты и строители настаивают на исследованиях.
«После войны бункер не восстанавливался и медленно разрушался. В 1960-х, входы в него были замурованы, сверху насыпали слой грунта около восьми метров толщиной. В наши дни это место ничем не примечательно, хотя является памятником истории федерального значения. К сожалению, несмотря на столь высокий статус, территория эта не обозначена никаким памятным знаком или табличкой. Таким образом, в качестве памятника объект существует фактически только на бумаге», — рассказывает Роман Шкода.
В настоящее время территория поймы реки Царицы, которая долгое время оставалась заброшенной, активно благоустраивается. В январе был дан старт новой дороге — масштабный проект построили с нуля, он запланирован как один из ключевых в опорной сети города. Планируется, что в скором времени здесь начнется строительство технопарка «Сталинград» — распоряжение о выделении средств на его создание подписал в марте 2026-го глава российского правительства Михаил Мишустин.
Возникает вопрос — что делать с бункером. Накануне его обсуждали в Общественной палате Волгоградской области при участии экспертов, журналистов, строителей.
«Правильным решением было бы вскрыть грунт со стороны реки Царицы и произвести исследовательские работы. В случае успеха они должны привести к восстановительным работам этого сооружения эпохи Сталинградской битвы», — убежден Роман Шкода.
Инвестор—застройщик Алексей Цуканов выразил опасение, что начатые без надлежащей экспертизы строительные работы на объекте могут привести к его безвозвратной утрате.
Представители региональной Общественной палаты планируют обратиться к администрации Волгограда с тем, чтобы на основе архивных материалов были инициировании исследования территории, где в 1942 году находился бункер.