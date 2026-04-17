Глубина 26 метров. Засекреченный бункер Хрущева: какие тайны хранит штольня

Это с его подачи город с большим скандалом переименовали в 1961 году в Волгоград — за три года до того, как однопартийцы отправили Хрущёва на пенсию. Битвы за возвращение городу его предыдущего названия идут и сегодня, 65 лет спустя. Общественность не только Волгоградской области, но и всей России разделилась натрое: одни выступают за то, что городу нужно вернуть его историческое имя, другие — категорически против, говоря о жертвах сталинских репрессий, третьи напоминают, что первоначально город назвали Царицын, и если уж возвращаться к корням, то так и следует его переименовать.