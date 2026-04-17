Свыше 10 директоров управляющих компаний в Перми могут лишиться должностей

В частности, в доме № 108 по шоссе Космонавтов не были устранены ранее зафиксированные недостатки, а в подъезде дома № 134 по улице Екатерининской обнаружили мусор, разбитые ступени, отсутствие кафельной плитки и даже трещины на крыше, рассказали в ИГЖН Прикамья.