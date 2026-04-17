Свыше 10 директоров управляющих компаний в Перми могут лишиться должностей

В апреле этого года Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края направила в мировые суды более 10 административных дел о дисквалификации руководителей управляющих компаний Перми, сообщает пресс-служба ведомства. Под их управлением находится свыше 200 многоквартирных домов.
Наказание сроком от шести месяцев до трех лет может назначить только судья. Управляющие компании допустили ряд систематических нарушений, что стало основанием для передачи материалов в суд.
В частности, в доме № 108 по шоссе Космонавтов не были устранены ранее зафиксированные недостатки, а в подъезде дома № 134 по улице Екатерининской обнаружили мусор, разбитые ступени, отсутствие кафельной плитки и даже трещины на крыше, рассказали в ИГЖН Прикамья.
В настоящее время генерального директора ООО «УК “ЖК” Елену Ожгибесову дисквалифицировали на год. Ранее руководитель неоднократно привлекалась к административной ответственности, а общая сумма наложенных штрафов превысила 150 тысяч рублей.