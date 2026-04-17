Дети подожгли матрас и едва не спалили жилой дом в Красноярском крае

В селе Шалинское Красноярского края из-за детской шалости едва не сгорел жилой дом.
По информации ГУ МЧС по региону, инцидент произошел утром 17 апреля. Пока мама спала, ее дети 2 и 4 лет во время игры подожгли матрас. От дыма женщина проснулась, вызвала пожарную охрану и вместе с малышами эвакуировалась из дома.
«Спустя 4 минуты на место прибыли сотрудники МЧС России в составе 6 человек и 2 единиц техники. Еще 17 минут им понадобилось на полную ликвидацию возгорания на площади 2 кв. метров», — уточнили в МЧС.
В ведомстве напомнили, что детям нужно объяснять опасность игры с огнем. Источники возгорания должны храниться в недоступном для них месте. Кроме того, необходимо установить пожарный извещатель, который разбудит в случае пожара.
