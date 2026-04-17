В Ростовской области на судебные участки назначили пять мировых судей. Голосование состоялось на заседании в Законодательном собрании региона 17 апреля 2026 года. На трёхлетний срок полномочий избрана Елена Кравцова (Белокалитвинский район, участок № 8). Она выпускница РЮИ МВД России (2010), более 14 лет трудится в юридической сфере, ранее помогала судьям областного суда. В Красносулинском районе на участке № 1 к обязанностям приступит Елена Абраменко, которая окончила Донской юридический институт (2014). Стаж её работы составляет свыше 11 лет, тоже работала в Ростовском областном суде. А в Матвеево-Курганском районе на участке № 2 назначена на должность Екатерина Кравченко — выпускница Таганрогского института управления и экономики (2009), имеющая более 14 лет опыта работы. Ранее была помощником председателя местного суда.