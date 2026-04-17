Легковушка врезалась в надземный переход и загорелась в Нижегородской области

Водитель и пассажир машины отделались незначительными травмами.

Источник: Комсомольская правда

На трассе М-7 «Волга» в Володарском районе Нижегородской области легковушка влетела в надземный пешеходный переход и загорелась. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что с машины огонь перешел на пешеходный мост, также загорелась сухая трава.

После того как пожар потушили, была проведена проверка. Ее результаты показали, что причиной возгорания автомобиля стало его столкновение с надземным пешеходным переходом.

К счастью, водитель и пассажир машины отделались небольшими травмами. От госпитализации они отказались.

Серьезно был поврежден автомобиль. При столкновении капот машины смяло, а кузов и салон выгорели в огне. Почти полностью сгорела и одна из лестниц надземного перехода.