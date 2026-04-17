Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Около 40% ожогов тела: подробности о состоянии мужчины, пострадавшего в смертельном пожаре в Черняховске

Пациент страдает хроническим инфекционным заболеванием.

Источник: Клопс.ru

Мужчина, который пострадал в смертельном пожаре в Черняховске, находится в тяжёлом состоянии. Об этом «Клопс» сообщил источник в экстренных службах региона в пятницу, 17 апреля.

43-летний владелец горевшей квартиры страдает хроническим инфекционным заболеванием. Минувшей ночью его доставили в ЦГКБ, с тех пор медики борются за его жизнь. У мужчины около 40% ожогов тела, он на ИВЛ. Прогноз неблагоприятный, добавил источник.

Инцидент произошёл в квартире на третьем этаже дома в Дачном переулке. В результате ЧП погибла женщина. Её личность установлена — погибшей оказалась 36-летняя сожительница владельца квартиры.