В Подмосковье установили более 100 сигнальных устройств для водителей

Свыше 100 специализированных сигнальных устройств — шериф-балок — разместили с начала года на региональных дорогах Московской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Они предназначены для снижения аварийности и повышения безопасности, сообщили в минтрансе Подмосковья.
Основной принцип работы шериф-балок заключается в их способности привлекать внимание водителей с помощью красно-синих световых сигналов, имитирующих проблесковые маячки ДПС. Это особенно актуально на дорогах с повышенной аварийностью или потенциально опасных участках вне населенных пунктов, а также вблизи социальных учреждений или пешеходных переходов.
Специалисты установили 108 шериф-балок в 31 округе, наибольший объем — 13 штук — в Раменском, а в Истре и Солнечногорске — по 7 штук. Например, в Раменском шериф-балки появились на улице 100-й Свирской Дивизии, а также в малых населенных пунктах: на Рязанском шоссе в селе Боршева и деревне Морозово, на Егорьевском шоссе в селе Речицы, в поселке совхоза «Раменское».
В Истре балками оборудовали участки Волоколамского шоссе возле остановок «52-й километр», «Антоновка», «Дачи 65-й километр», а также у поселков Снегири и Первомайского. В Солнечногорске инфраструктурой оснастили Пятницкое шоссе, Вертлинское, Таракановское шоссе и центральную улицу в деревне Кривцово.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.