Голикова назвала процент россиян, ведущих здоровый образ жизни

Вице-премьер также рассказала об увеличении общей заболеваемости россиян на 3% в 2025-м по сравнению с предыдущим годом. По ее словам, показатели выросли «практически по всем классам». Она подчеркнула, что рост частично обусловлен лучшей выявляемостью заболеваний на фоне повышения доступности медицинской помощи.