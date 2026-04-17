Голикова назвала процент россиян, ведущих здоровый образ жизни

Доля россиян, ведущих здоровый образ жизни, составляет 11,5%, этот показатель планируется увеличить в полтора раза к 2030 году. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на итоговой коллегии Минздрава, передает корреспондент РБК.
По данным Голиковой, распространенность курения табака среди граждан России в возрасте от 15 лет достигла 17,73%. Потребление алкоголя составило 8,06 л этанола на душу населения. Вице-премьер подчеркнула, что правительство намерено продолжить реализацию мер по снижению этих показателей.
«Мы проводим последовательную и жесткую работу по ограничению физической и экономической доступности алкоголя и никотинсодержащей продукции», — сказала Голикова.
Вице-премьер также рассказала об увеличении общей заболеваемости россиян на 3% в 2025-м по сравнению с предыдущим годом. По ее словам, показатели выросли «практически по всем классам». Она подчеркнула, что рост частично обусловлен лучшей выявляемостью заболеваний на фоне повышения доступности медицинской помощи.
