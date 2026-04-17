Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Голикова назвала процент россиян, ведущих здоровый образ жизни

Доля россиян, ведущих здоровый образ жизни, составляет 11,5%, этот показатель планируется увеличить в полтора раза к 2030 году.

Источник: РБК

Доля россиян, ведущих здоровый образ жизни, составляет 11,5%, этот показатель планируется увеличить в полтора раза к 2030 году. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на итоговой коллегии Минздрава, передает корреспондент РБК.

По данным Голиковой, распространенность курения табака среди граждан России в возрасте от 15 лет достигла 17,73%. Потребление алкоголя составило 8,06 л этанола на душу населения. Вице-премьер подчеркнула, что правительство намерено продолжить реализацию мер по снижению этих показателей.

«Мы проводим последовательную и жесткую работу по ограничению физической и экономической доступности алкоголя и никотинсодержащей продукции», — сказала Голикова.

Вице-премьер также рассказала об увеличении общей заболеваемости россиян на 3% в 2025-м по сравнению с предыдущим годом. По ее словам, показатели выросли «практически по всем классам». Она подчеркнула, что рост частично обусловлен лучшей выявляемостью заболеваний на фоне повышения доступности медицинской помощи.

