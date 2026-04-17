До минус 2: апрельские заморозки побьют рассаду в Волгограде

Синоптики предупреждают об очередной холодной ночи в Волгоградской области.

Волгограду предстоит пережить еще одну волну резкого похолодания. Оно заявит о себе в ночь на завтра, субботу, 18 апреля.

Региональное МЧС распространяет оперативную информацию о надвигающихся заморозках. Несмотря на то, что сегодня в Волгоградской области солнечно и относительно тепло — столбик термометра показывает плюс 16, уже к полуночи в отдельных районах региона ощутимо похолодает.

Температурные качели почти в 18 градусов подвергнут мощному испытанию рассаду, которую отчаянные дачники кже успели высадить в грядках. В МЧС предупреждает — в ночь на 18 апреля 2026 года столбик термометра опустится до нуля градусов, местами даже до минус двух градусов.

Популярные погодные сервисы о заморозках умалчивают — в электронных прознозах сегодня в ночь плюс 10, а завтра днем до плюс 17.

Ранее сообщалось об усилении противопожарных служб новой техникой.