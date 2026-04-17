В Волгограде выходные начнутся с солнца, а закончатся грозой

Наступающие выходные в Волгограде обещают быть переменчивыми. Суббота порадует теплом и солнцем, а вот в воскресенье погода может испортиться, принеся с собой дожди и грозы. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru, ссылаясь на прогноз синоптиков.
В субботу, 18 апреля, жители Волгограда могут рассчитывать на комфортную весеннюю погоду. Ожидается облачность с прояснениями, без существенных осадков. Ветер будет дуть с юго-востока: ночью 4−9 м/с, днем немного усилится до 9−14 м/с. Температура воздуха ночью составит 7−9 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до приятных 16−18 градусов. В Волгоградской области в некоторых районах возможны небольшие дожди. Ночью температура воздуха будет колебаться от 5 до 10 градусов, а при прояснении может опуститься до 0 градусов. Днем же воздух прогреется до 14−19 градусов.
А вот к воскресенью погода начнет меняться. В Волгограде 19 апреля ожидается облачность с прояснениями. Днем возможен кратковременный дождь, а кое-где и гроза. Ветер ночью останется юго-восточным, 4−9 м/с, но днем сменит направление на северо-западное и усилится до 6−11 м/с. При грозе порывы могут достигать 15−20 м/с. Ночью температура воздуха составит 9−11 градусов, а днем будет 15−17 градусов. В Волгоградской области днем воздух прогреется до 11−16 градусов, а в некоторых местах до 16−19 градусов.