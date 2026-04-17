В Красноярске в родительский день на кладбищах будут курсировать специальные автобусы

В родительский день, 21 апреля, с 8:00 до 20:00 по территории ряда красноярских кладбищ будет организовано движение автобусов. Об этом сообщили в мэрии Красноярска. Проезд к участкам новых захоронений на Шинном кладбище от остановки закроют для личного транспорта. Добраться туда можно будет только на специальных автобусах, которые также будут курсировать по новым секторам. По территории старого кладбища пассажиров будут перевозить пять автобусов ПАЗ от временных остановочных пунктов. На кладбище Бадалыкское выйдут десять автобусов: три ПАЗа на старой части и семь машин большой вместимости — на новой. Стоимость проезда составит: 25 рублей — в автобусах малого класса; 30 рублей — в автобусах большой и средней вместимости. Важное условие: оплата производится только наличными. Кроме того, диспетчеры будут отслеживать нагрузку на городских маршрутах, проходящих мимо кладбищ, и при необходимости увеличивать количество машин на линии. В мэрии также отметили, что с субботы, 18 апреля, и до родительского дня включительно часы работы городских погостов будут продлены до 20:00. Напомним, что в родительский день в районе кладбищ вводится ограничение движения и парковки транспорта.