С 20:00 до 24:00: калининградцев приглашают на бесплатное комплексное обследование

В обследование входят анкетирование (оценка факторов риска и самочувствия), антропометрия: (рост, вес, окружность талии, расчет индекса массы тела), измерение артериального давления. анализ крови на уровень глюкозы и общего холестерина (рекомендуется не менее 3 часов после последнего приема пищи), ЭКГ, измерение внутриглазного давления (при первом прохождении, далее — с 40 лет ежегодно), флюорография легких, маммография. Дополнительно в этот день можно сдать общий анализ крови и пройти онкоскрининги (в соответствии с возрастом и полом: анализ кала на скрытую кровь, ПСА и др.).