В красноярской Покровке пьяный мужчина с пистолетом угрожал детям (видео)

Красноярец устроил стрельбу из пневматического пистолета и угрожал расправой несовершеннолетним. Об этом сообщают пресс-службы краевого управления Следкома и прокуратуры.
Все произошло вечером 15 апреля на улице Линейной рядом с сауной «Баракуда» и детским спортклубом «Аллион». 48-летний пьяный мужчина сначала несколько раз выстрелил из пистолета в мусорные баки.
Затем он подошел к припаркованной неподалеку машине, где сидели 31-летняя женщина с малолетней дочерью. Злоумышленник направил оружие в сторону ребенка и, по данным прокуратуры, сказал: «Я тебя сейчас убью». Женщина в панике уехала, слыша выстрелы вслед.
После этого мужчина увидел двух подростков 14 и 15 лет, которые вышли с тренировки по дзюдо из спортивной школы. Он направил пистолет в их сторону и снова начал угрожать убийством. Девочка, ставшая жертвой агрессии, забежала обратно в здание и сообщила о произошедшем тренеру. Тот не растерялся, скрутил дебошира на месте и удерживал до приезда правоохранителей.
Прибывшие полицейские изъяли у задержанного пневматический пистолет, схожий по конструкции с моделью «Бульдог KURS», а также ножи, баллончик и пули.
Следственный отдел возбудил уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ — хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия. Подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за незаконный оборот оружия и экстремистские действия.
На суде стрелок рассказал, что постоянного места работы не имеет: «я самозанятый, у меня профессий несколько. Ну, когда таксую, но в основном я… я люблю рисовать».
Мужчину заключили под стражу на два месяца — до 15 июня 2026 года. Расследование продолжается, следователи устанавливают все обстоятельства преступления.
