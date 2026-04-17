Ростовские школьники жестоко избили подростка с инвалидностью

По данным издания, инцидент произошел в Милютинском районе, а в нападении на подростка с ОВЗ подозреваются пять молодых людей. Вероятной причиной избиения СМИ называют случайность на уроке физкультуры — пострадавший задел одну из девочек, в итоге 14-летний ученик той же школы организовал на него травлю.