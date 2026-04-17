Ростовские школьники жестоко избили подростка с инвалидностью

В Ростовской области полиция расследует жестокое избиение 17-летнего юноши с инвалидностью. Как сообщает Привет-Ростов, по предварительным данным, подростка избили на территории школы.
По данным издания, инцидент произошел в Милютинском районе, а в нападении на подростка с ОВЗ подозреваются пять молодых людей. Вероятной причиной избиения СМИ называют случайность на уроке физкультуры — пострадавший задел одну из девочек, в итоге 14-летний ученик той же школы организовал на него травлю.
— Он собрал четырех товарищей, которые отвели пострадавшего за здание школы. Двое удерживали парня, в то время как остальные наносили удары ногами и руками. В результате у юноши остались множественные гематомы, — передает Привет-Ростов.
Информация о происшествии попала в социальные сети, после на него обратили внимание в СУ СК России по Ростовской области. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса РФ — хулиганство, совершенное группой лиц.
Собственную проверку организовала и прокуратура Ростовской области.