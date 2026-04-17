Росгвардия запустила дроны для поиска убийцы полицейского в Оренбуржье

Для поисков стрелявшего в полицейских в Оренбургской области подразделения Росгвардии используют дроны и вертолет, сообщил официальный портал ведомства.
Согласно сообщению Росгвардии, на место происшествия прибыли подразделения СОБРа и ОМОНа, которые патрулируют местность.
В поселке Аккермановка Оренбургской области 16 апреля мужчина, находящийся в федеральном розыске, при попытке задержания открыл огонь по полицейским, один из которых был убит и еще трое ранены.
Подозреваемому удалось скрыться. МВД раскрыло его личность — Басалаев Сергей Павлович, 1974 года рождения. Позднее был обнаружен автомобиль, на котором он передвигался.
Из-за поисков подозреваемого было закрыто посещение природного заказника «Губерлинские горы». По данным МВД, он мог скрыться в гористой местности.
