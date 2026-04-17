Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росгвардия запустила дроны для поиска убийцы полицейского в Оренбуржье

Для поисков стрелявшего в полицейских в Оренбургской области подразделения Росгвардии используют дроны и вертолет, сообщил официальный портал ведомства.

Источник: РБК

Согласно сообщению Росгвардии, на место происшествия прибыли подразделения СОБРа и ОМОНа, которые патрулируют местность.

Территория обследуется с применением БПЛА, отметили в Росгвардии. «Кроме того, для проведения поисковых мероприятий задействуется вертолет Ми-8», — говорится в сообщении.

В поселке Аккермановка Оренбургской области 16 апреля мужчина, находящийся в федеральном розыске, при попытке задержания открыл огонь по полицейским, один из которых был убит и еще трое ранены.

Подозреваемому удалось скрыться. МВД раскрыло его личность — Басалаев Сергей Павлович, 1974 года рождения. Позднее был обнаружен автомобиль, на котором он передвигался.

Из-за поисков подозреваемого было закрыто посещение природного заказника «Губерлинские горы». По данным МВД, он мог скрыться в гористой местности.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

