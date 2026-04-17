Школьники Балашихи приняли участие в соревнованиях по авиамодельному спорту

Ученики гимназии № 1 имени Героя РФ А. В. Баландина из города Балашихи Московской области приняли участие в соревнованиях по авиамодельному спорту в классе моделей ракет «Открытое небо». Состязания проводились в соответствии с задачами нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», сообщили в подмосковном министерстве информации и молодежной политики.
Турнир проходил на территории Московского дворца пионеров на Воробьевых горах. Соревнования включали три категории: «Старт», «Пилот» и «Про». Задача пилотов — продемонстрировать навыки управления беспилотными летательными аппаратами в виртуальном пространстве на копиях реальных треков.
Участниками состязаний стали моделисты из Москвы и Балашихи. Представители Балашихи смогли достойно представить город, завоевав третье и четвертое места в категории «Старт».
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.