Красноярцев приглашают на камерные ужины и встречи в Hello Coffee

В гастрокофейне Hello Coffee есть отдельное пространство для проведения камерных событий — третий зал. Площадка ориентирована на небольшие мероприятия и предлагает формат «под ключ».
Как отмечают представители заведения, Hello Coffee объединяет сразу несколько форматов отдыха — от деловых встреч до семейных ужинов. Всего в гастрокофейне работает три зала, каждый из которых отличается атмосферой и назначением.
Новый зал стал самым приватным из них. Он представляет собой отдельное пространство с открытой кухней и контактным баром. Гостям предлагают не только провести мероприятие, но и вовлечься в процесс: наблюдать за приготовлением блюд, общаться с шефом и барменом.
Площадка подходит для дней рождений, мастер-классов, деловых встреч и закрытых ужинов. Среди ключевых преимуществ — уединенность, гибкость в организации и возможность адаптировать пространство под формат конкретного события.
В заведении подчеркивают, что акцент сделан на камерной атмосфере и внимании к деталям, чтобы гости могли провести время в комфортной и неформальной обстановке.
Узнать подробности и забронировать дату можно по телефону: +7−960−758−21−31.
