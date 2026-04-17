В Волгограде пассажирам оформят льготоный проездной без справки о доходах

В Волгограде пассажиры общественного транспорта могут оформить льготный проездной без справки о доходах. В сезон с мая по октябрь пассажиропоток вырастает за счет дачников, и в это время в городе действует упрощенная форма приобретения проездных билетов. Льготный проездной на май 2026 года можно оформить в МФЦ с понедельника, 20 апреля.
Тем, у кого уже есть карта, ее можно просто пополнить любым удобным способом- на почте, в офисах карты волна, через мобильное приложение «Сбера», в кассах МУП «Метроэлектротранс». Дачные автобусы заработали в городе с 10 апреля, на 12 маршрутах можно расплатиться картой «Волна».