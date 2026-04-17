Через Ормузский пролив прошел первый танкер после введения блокады США

О начале морской блокады США портов Ирана было объявлено вечером 13 апреля. Ограничения вводятся в отношении всех судов, заходящих в иранские порты или покидающих их. На суда, следующие в порты, не принадлежащие Ирану, и обратно, а также на транспортировку гуманитарных грузов (продовольствие, медикаменты) блокада не распространяется, однако такие перевозки могут быть разрешены только при условии досмотра. По данным Центрального командования ВС США (CENTCOM), за первые сутки действия блокады ее нарушений зафиксировано не было.