Через Ормузский пролив прошел первый танкер после введения блокады США

Танкер под пакистанским флагом Shalamar стал первым судном, который прошел через Ормузский пролив с грузом нефти после начала американской блокады 13 апреля. Как отмечает Bloomberg, это отражает, насколько сократился поток судов.

Танкер под флагом Пакистана стал первым нефтяным судном, которому удалось выйти из Ормузского пролива после того, как США ввели морскую блокаду иранских портов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные систем слежения за судами.

Согласно информации агентства, танкер Shalamar, принадлежащий и управляемый Pakistan National Shipping Corp., в четверг поздно вечером прошел южнее иранского острова Ларак и вышел в Оманский залив. На его борту находилось около 450 тыс. барр. нефти, загруженной на острове Дас в Объединенных Арабских Эмиратах. Танкер был заполнен лишь наполовину, пунктом назначения указан порт Карачи в Пакистане.

Как пишет Bloomberg, Shalamar вошел в Персидский залив еще в прошлые выходные, однако его попытка пересечь пролив в воскресенье не удалась — судно развернулось после того, как провалились мирные переговоры между США и Ираном. На этот раз транзит оказался успешным, и танкер стал первым судном, вышедшим через Ормузский пролив с грузом нефти с тех пор, как 13 апреля начала действовать блокада США.

О начале морской блокады США портов Ирана было объявлено вечером 13 апреля. Ограничения вводятся в отношении всех судов, заходящих в иранские порты или покидающих их. На суда, следующие в порты, не принадлежащие Ирану, и обратно, а также на транспортировку гуманитарных грузов (продовольствие, медикаменты) блокада не распространяется, однако такие перевозки могут быть разрешены только при условии досмотра. По данным Центрального командования ВС США (CENTCOM), за первые сутки действия блокады ее нарушений зафиксировано не было.

В Иране американскую блокаду назвали обреченной на провал. Против этих мер выступили несколько стран, включая Россию, Китай и Великобританию, а также французская энергетическая компания TotalEnergies. Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что Саудовская Аравия и другие ближневосточные экспортеры нефти оказывают давление на США с целью деблокировать пролив. Они опасаются, что Иран может использовать союзников-хуситов для закрытия Баб-эль-Мандебского пролива.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении блокады после того, как первый раунд переговоров с Ираном в Исламабаде завершился безрезультатно. При этом обсуждается возможность проведения нового раунда. По данным Reuters, он может состояться уже на этой неделе.

