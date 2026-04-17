Экс-директор брянского госучреждения отправился на СВО

Обвиняемый в превышении полномочий Антошин подписал контракт с Минобороны.

БРЯНСК, 17 апр — РИА Новости. Обвиняемый в превышении полномочий экс-директор ГБУ «Брянскоблтехинвентаризация» Владимир Антошин полностью признал вину и подписал контракт с Минобороны о прохождении военной службы, сообщила пресс-служба УФСБ по Брянской области.

В конце декабря 2025 года брянский суд отправил под стражу экс-директора государственного бюджетного учреждения «Брянскоблтехинвентаризация» Владимира Антошина.

«Указанное должностное лицо в ходе организации деятельности… возглавляемого им учреждения давал… незаконные указания подчиненным сотрудникам о сборе в его пользу… части полученных ими премий и иных дополнительных выплат под угрозой неблагоприятных последствий в случае отказа… За полтора года незаконный доход составил более 1,8 млн рублей. При получении очередной части из указанной суммы чиновник задержан с поличным сотрудниками УФСБ», — рассказали журналистам в ведомстве.

Следственный отдел УФСБ возбудил и расследовал уголовное дело в отношении Антошина по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

«Фигурант полностью признал… вину и заявил ходатайство о заключении контракта с министерством обороны Российской Федерации о прохождении военной службы, которое было удовлетворено», — добавили в УФСБ.

Как позже уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, «в четверг Антошин отправился в зону проведения специальной военной операции».

Основной вид деятельности ГБУ «Брянскоблтехинвентаризация» — оценка имущества, включая недвижимость и предприятия.