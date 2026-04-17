Экс-директор брянского госучреждения отправился на СВО

«Указанное должностное лицо в ходе организации деятельности… возглавляемого им учреждения давал… незаконные указания подчиненным сотрудникам о сборе в его пользу… части полученных ими премий и иных дополнительных выплат под угрозой неблагоприятных последствий в случае отказа… За полтора года незаконный доход составил более 1,8 млн рублей. При получении очередной части из указанной суммы чиновник задержан с поличным сотрудниками УФСБ», — рассказали журналистам в ведомстве.