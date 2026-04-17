Мини-копию памятника Максиму Горькому снова восстановили

Напомним, что в 2023 году в Нижнем Новгороде в рамках проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» установили 12 тактильных макетов самых ярких архитектурных памятников города. Они помогают людям с нарушениями зрения изучать историю и архитектуру. На каждом из макетов есть шрифт Брайля и QR-код с записью аудиогида.