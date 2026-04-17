Мини-копию памятника Максиму Горькому снова восстановили

Уменьшенную в 35 раз копию памятника Максиму Горькому в Нижнем Новгорода в очередной раз вернули на постамент. Об этом сообщил в соцсетях мэр города Юрий Шалабаев.
Напомним, что в 2023 году в Нижнем Новгороде в рамках проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» установили 12 тактильных макетов самых ярких архитектурных памятников города. Они помогают людям с нарушениями зрения изучать историю и архитектуру. На каждом из макетов есть шрифт Брайля и QR-код с записью аудиогида.
Одним из инклюзивных арт-объектов стала мини-копия памятника Максиму Горькому. Фигуру несколько раз ломали и похищали вандалы.
«Видимо, такой большой “фанат” Горького, что вместо прочтения его книг решил украсть городскую собственность», — отметил Юрий Шалабаев.
Новый макет памятника снова установили на постамент. На этот раз, чтобы остановить хулиганов, вместе с арт-объектом на площади Горького появилась камера видеонаблюдения, подключенная к системе «Безопасный город».
Видео с установкой макета можно посмотреть в канале «Нижегородской правды» в MAX.
