В Пермском крае заасфальтируют участок дороги Чернушка — Тюш — Явгильдино

Как следует из сообщения, ремонт пройдет на участке длиной 2,9 км между поселком Щучье Озеро и селом Алмаз в Октябрьском округе. Дорогу переведут из гравийной в асфальт путем холодной регенерации (ресайклинга). Ранее таким же образом были заасфальтированы участки этой же трассы в районе села Алмаз. Работы стартуют ориентировочно в мае.