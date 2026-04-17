В Пермском крае заасфальтируют участок дороги Чернушка — Тюш — Явгильдино

Часть региональной автодороги Чернушка — Тюш — Явгильдино в Пермском крае заасфальтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Ранее этот участок был с гравийным покрытием, сообщили в министерстве транспорта Прикамья.
Как следует из сообщения, ремонт пройдет на участке длиной 2,9 км между поселком Щучье Озеро и селом Алмаз в Октябрьском округе. Дорогу переведут из гравийной в асфальт путем холодной регенерации (ресайклинга). Ранее таким же образом были заасфальтированы участки этой же трассы в районе села Алмаз. Работы стартуют ориентировочно в мае.
Ранее сообщалось, что в Пермском округе Прикамья стартует ремонт моста через реку Платошинку. В рамках работ планируется восстановить ослабленный и поврежденный слой бетона, обновить тротуарные плиты пешеходной зоны, отремонтировать опоры, пролетные строения и мостовое полотно, обустроить подходы к сооружению.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.