Половина жителей Перми столкнулись с ростом трат из-за желания похудеть

Половина опрошенных из Перми сообщили о существенном росте расходов из-за решения следить за фигурой, при этом в трети случаев ежемесячные расходы увеличивались более чем на 10 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные совместного опроса Группы Ренессанс Страхование и медицинской компании ИНВИТРО, проведенного методом онлайн-анкетирования среди 2617 россиян из городов-миллионников и в том числе Перми.
Четверть опрошенных заметили, что стремление следить за своей фигурой никак не сказалось на регулярных тратах. При этом большинство считает, что здоровый образ жизни сильно влияет на бюджет — расходы 50% жителей региона, по их ощущениям, существенно возросли после начала похудения. Из них трети пришлось дополнительно тратить до 5 тыс. рублей, а свыше половины респондентов (67%) увеличили свои расходы до 15 тыс. рублей.
«Если говорить о затратах на снижение веса, сотрудник компании может получить помощь и в рамках программы добровольного медицинского страхования. К примеру, диетолог входит в состав специалистов, консультирующих по телемедицине. А дни здоровья, посвященные борьбе с лишним весом, это самые часто проводимые мероприятия по здоровому образу жизни. Как правило, спрос на них вырастает весной. Мы обязательно предлагаем включать в них вебинары и встречи с эндокринологами и диетологами, а основные активности на таких днях здоровья спортивные, — комментирует управляющий директор по ДМС “Ренессанс страхование” Юлия Галаничева.
C другой стороны, «вредные» пищевые привычки, по мнению жителей Перми, также приводят к увеличению расходов. Особенно негативно влияет на бюджет склонность употреблять алкоголь — три четверти (75%) участников опроса включили его в список наиболее затратных. В топ-5 также вошли заедание стресса, питание в доставках фаст фуда, перекусы вне дома (по 50%) и частое питание полуфабрикатами (25%), а каждый четвертый респондент считает, что на бюджете сильно отражается увлечение энергетиками и газировками.
По наблюдениям большинства (50%), такие предпочтения занимают 5−10 тыс. рублей ежемесячного бюджета, а каждый четвертый ежемесячно замечает за собой траты на вредные пищевые привычки размером 10−15 тыс. рублей. Свыше половины (60%) опрошенных считают, что массовая доступность доставки еды негативно влияет на физическую форму россиян. В частности, каждый пятый полностью в этом уверен, а 40% скорее согласны с наличием подобной проблемы.